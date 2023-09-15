Трамп оценил вероятность помилования самого себя в случае победы на выборах

Трамп назвал маловероятным, что он помилует себя в случае победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп назвал очень маловероятным, что он помилует себя в случае победы на выборах в 2024 году. Вероятность помилования он оценил в интервью телеканалу NBC.

«Люди спрашивали, хочу ли я помиловать себя. У меня была пара адвокатов, которые сказали, что я могу сделать это, если захочу. Но некоторые люди говорили, что, если я это сделаю, это будет выглядеть плохо, поэтому я думаю, что это будет ужасно», — сказал бывший американский лидер.

Ранее Трамп объяснил местью Республиканской партии начало процедуры импичмента нынешнего американского лидера Джо Байдена. Он напомнил об объявлении ему импичмента Палатой представителей Конгресса США 14 января 2021 года. По его словам, в противном случае республиканцы не инициировали бы расследование в отношении Байдена.