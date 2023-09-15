Трамп прокомментировал начало расследования по импичменту Байдена

Politico: Трамп назвал начало процедуры импичмента Байдена местью республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп объяснил местью Республиканской партии начало процедуры импичмента нынешнего американского лидера Джо Байдена. Его цитирует газета Politico.

«Они сделали это со мной», — напомнил Трамп об объявлении ему импичмента палатой представителей Конгресса США 14 января 2021 года. По его словам, в противном случае республиканцы не инициировали бы расследование в отношении Байдена.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о начале расследования в рамках процедуры вынесения импичмента Байдену. Он также призвал американского лидера и его команду сотрудничать по делам расследования.