Суд Колорадо допустил Трампа к выборам в 2024 году

Суд Колорадо признал экс-президента США Трампа причастным к штурму Капитолия

Суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия, но при этом он не нарушил присягу, а значит, его кандидатура может быть допущена к предстоящим президентским выборам. Об этом сообщает Associated Press.

Судья Сара Уоллес пришла к выводу, что экс-президент «спровоцировал восстание» 6 января 2021 года, и отвергла доводы адвокатов о том, что Трамп занимался «свободой слова». Несмотря на это, она не смогла дисквалифицировать кандидата в президенты и постановила, что Трамп может оставаться в первичном бюллетене президентских выборов.

В свою очередь, представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг негативно отреагировал на решение суда и назвал его «еще одним гвоздем в гроб антиамериканских проблем с избирательными бюллетенями».

По данным агентства, до этого аналогичные решения приняли суды в нескольких других штатах — все они оставили Трампа в избирательных бюллетенях.

Ранее стало известно о росте поддержки Трампа среди избирателей в США. По информации The New York Times, он смог опередить действующего главу государства Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы в США Джо Байдену. После этого в знак протеста 6 января 2021 года его сторонники устроили штурм Капитолия.