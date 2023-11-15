Трампу разрешили участвовать в выборах президента США

AP: суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в выборах президента США

Суд в штате Мичиган постановил, что экс-президент США Дональд Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году. Об этом заявило агентство Associated Press.

По данным AP, кандидатура Трампа сохранится в первичных избирательных бюллетенях штата. Судья отверг аргументы о том, что роль Трампа в участии штурма Капитолия ограничивает его право на переизбрание.

Ранее сообщалось о росте поддержки Трампа среди избирателей в США. В частности, что он смог опередить действующего главу государства Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы в США Джо Байдену. После этого в знак протеста 6 января 2021 года его сторонники устроили штурм Капитолия.

На 4 марта 2024 года назначен суд над Трампом по делу о попытке захвата Капитолия. На ноябрь 2024 года намечены президентские выборы, в которых Трамп опять планирует принять участие.