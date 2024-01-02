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14:35, 2 января 2024Бывший СССР

Литва захотела ограничить поток въезжающих в страну белорусов

Премьер Литвы Шимоните: поток въезжающих в страну белорусов — неоправданный

Фото: Janis Laizans / Reuters

Поток въезжающих в Литву белорусов в текущей ситуации является неоправданным. C таким заявлением выступила премьер-министр республики Ингрида Шимоните, ее слова приводит ТАСС.

Таким образом, власти страны захотели ограничить количество посетителей из Белоруссии. При этом Шимоните отметила, что в Литве существует и противоположная точка зрения. Прислушается ли к ней сама премьер-министр, Шимоните не уточнила.

Она отметила, что два из шести пропускных пунктов на границе Литвы и Белоруссии уже закрыты. «Мы же говорим о том, что необходимо управлять рисками, поэтому для сокращения потока закрыли два контрольно-пропускных пункта», — объявила она.

Ранее глава Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что в Литве обеспокоены потоком мигрантов из стран бывшего СССР, поскольку они представляют угрозу нацбезопасности и могут быть завербованными агентами.

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      Марк Леонов
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