В Литве обеспокоились потоком мигрантов из стран бывшего СССР

Глава МВД Литвы Билотайте заявила об угрозе от мигрантов из стран бывшего СССР

В Литве обеспокоены потоком мигрантов из стран бывшего СССР, поскольку они представляют угрозу нацбезопасности и могут быть завербованными агентами. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел (МВД) республики Агне Билотайте, передает портал LRT.

«Растущий поток представляет угрозу, поскольку очевидно, что обеспечить контроль и интеграционные процессы становится все сложнее», — сказала она.

Глава МВД рассказала, что в текущем году было принято 16 тысяч решений о запрете на въезд иностранцам. В Литве лишили вида на жительство 411 граждан Белоруссии, еще 562 белорусам отказали в разрешении на временное проживание.

«В этом году Государственная пограничная служба отказала во въезде 527 гражданам России и 600 гражданам Белоруссии из-за угрозы государственной безопасности. Это показывает, что принятые нами ранее решения и ограничительные меры действительно дают результаты», — сообщила Билотайте.

Ранее МВД Литвы выступило с предложением лишить гражданства народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу. «По оценке литовских инстанций, действия и публичные высказывания Лиепы создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы», — говорится в заявлении.