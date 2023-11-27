Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 27 ноября 2023Бывший СССР

В Литве обеспокоились потоком мигрантов из стран бывшего СССР

Глава МВД Литвы Билотайте заявила об угрозе от мигрантов из стран бывшего СССР

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Литве обеспокоены потоком мигрантов из стран бывшего СССР, поскольку они представляют угрозу нацбезопасности и могут быть завербованными агентами. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел (МВД) республики Агне Билотайте, передает портал LRT.

«Растущий поток представляет угрозу, поскольку очевидно, что обеспечить контроль и интеграционные процессы становится все сложнее», — сказала она.

Глава МВД рассказала, что в текущем году было принято 16 тысяч решений о запрете на въезд иностранцам. В Литве лишили вида на жительство 411 граждан Белоруссии, еще 562 белорусам отказали в разрешении на временное проживание.

«В этом году Государственная пограничная служба отказала во въезде 527 гражданам России и 600 гражданам Белоруссии из-за угрозы государственной безопасности. Это показывает, что принятые нами ранее решения и ограничительные меры действительно дают результаты», — сообщила Билотайте.

Ранее МВД Литвы выступило с предложением лишить гражданства народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу. «По оценке литовских инстанций, действия и публичные высказывания Лиепы создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы», — говорится в заявлении.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций. Идею о выплатах в Москве назвали аморальной

      Названа лучшая вечерняя тренировка для мужчин

      Раскрыты подробности отравления двухлетней девочки из Подмосковья метадоном

      В США негативно оценили работу американских ЗРК Patriot на Украине

      В России отреагировали на условие Украины о репарациях в мирном договоре

      Спорткомплекс в Подмосковье обрушился под тяжестью снега

      Суд отказался принять заявление СПБ Биржи о банкротстве

      В Китае нашли способ обойти ограничения США по развитию ИИ

      Туристы пошутили о бомбе в багаже, вызвали хаос в аэропорту и были депортированы

      Трех человек отдали под суд за покушение на замглавы полиции Запорожья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости