В Литве потребовали лишить гражданства балерину Лиепу

МВД Литвы потребовало лишить гражданства балерину Илзе Лиепу

В Литве потребовали лишить гражданства народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу. С официальным предложением выступило МВД страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ведомство направило ходатайство президенту балтийской республики Гитанасу Науседе. «По оценке литовских инстанций, действия и публичные высказывания Лиепы создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы», — говорится в заявлении.

Ранее Лиепа, которая подверглась волне критики в Литве из-за ее высказываний в поддержку Москвы на фоне боевых действий на Украине, призналась в любви к России. Она подчеркнула, что изменить свою позицию не может.

О том, что балерину захотели лишить гражданства Литвы из-за высказываний в поддержку Москвы стало известно 13 ноября. Соответствующее предложение было озвучено в Сейме Литвы.