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17:03, 16 ноября 2023Культура

Илзе Лиепа отреагировала на угрозы литовских властей и призналась России в любви

Балерина Илзе Лиепа призналась в любви к России

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народная артистка России, балерина Большого театра Илзе Лиепа, которая подверглась волне критики в Литве из-за ее высказываний в поддержку Москвы на фоне боевых действий на Украине, призналась в любви к России. Ее цитирует РИА Новости.

Она подчеркнула, что изменить свою позицию не может. «Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю», — отреагировала балерина на угрозы властей республики лишить ее гражданства.

Ранее сообщалось, что Департамент миграции при МВД Литвы обратился в соответствующие инстанции с просьбой дать оценку высказываниям балерины. Как указали в департаменте, если будет установлено, что своими высказываниями знаменитая артистка создает ситуацию, угрожающую национальной безопасности, инстанция обратится к президенту Литвы с ходатайством о лишении Лиепы гражданства.

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      Варвара Кошечкина
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