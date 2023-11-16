Илзе Лиепа отреагировала на угрозы литовских властей и призналась России в любви

Балерина Илзе Лиепа призналась в любви к России

Народная артистка России, балерина Большого театра Илзе Лиепа, которая подверглась волне критики в Литве из-за ее высказываний в поддержку Москвы на фоне боевых действий на Украине, призналась в любви к России. Ее цитирует РИА Новости.

Она подчеркнула, что изменить свою позицию не может. «Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю», — отреагировала балерина на угрозы властей республики лишить ее гражданства.

Ранее сообщалось, что Департамент миграции при МВД Литвы обратился в соответствующие инстанции с просьбой дать оценку высказываниям балерины. Как указали в департаменте, если будет установлено, что своими высказываниями знаменитая артистка создает ситуацию, угрожающую национальной безопасности, инстанция обратится к президенту Литвы с ходатайством о лишении Лиепы гражданства.