Литва может лишить гражданства знаменитую балерину. Что она сказала о Путине и боевых действиях на Украине?

Литва может лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку политики РФ

Народная артистка России, балерина Большого театра Илзе Лиепа подверглась волне критики в Литве из-за ее высказываний в поддержку Москвы на фоне боевых действий на Украине. Ей может грозить лишение литовского гражданства за «дискредитацию государства».

Департамент миграции при МВД республики обратился в соответствующие инстанции с просьбой дать оценку высказываниям балерины. Как указали в департаменте, если будет установлено, что своими высказываниями знаменитая артистка создает ситуацию, угрожающую национальной безопасности, инстанция обратится к президенту Литвы с ходатайством о лишении Лиепы гражданства Литвы.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Лиепа говорила о доверии Путину и благодарила Российскую армию

В ноябре 2022 года балерина дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи». Артистка выразила благодарность Вооруженным силам России за то, что «нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями». Кроме того, Лиепа говорила, что доверяет российскому президенту Владимиру Путину. При этом она также отмечала, что ей жаль Украину и стыдно за страны Балтии в контексте сноса советских памятников.

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

И хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены и что Кремль затуманил нам мозги, но это уже дело каждого и выбор каждого. Мне кажется, мы как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем Илзе Лиепа Советская и российская балерина

Лиепа получила литовское гражданство в порядке исключения в 2000 году

Солистке Большого театра присвоили гражданство Литвы за то, что она более десяти лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом. Между тем, согласно литовскому закону «О гражданстве», лицо, получившее гражданство в исключительном порядке, лишается его, если своими действиями угрожает интересам безопасности Литвы, публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или других государств-членов Европейского союза и их союзников.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В сентябре литовского гражданства за поддержку России лишили фигуристку Маргариту Дробязко

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении спортсменки гражданства. Причиной стало выступление фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки в России. При этом Дробязко заявляла, что не откажется от России ради сохранения литовского паспорта.