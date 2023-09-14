Фигуристка-чемпионка высказалась о решении Литвы лишить ее гражданства

Дробязко заявила, что не откажется от России ради сохранения литовского паспорта

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко высказалась о решении сейма Литвы лишить ее гражданства. Она высказалась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство», — заявила Дробязко.

21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. Причиной стало выступление фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Дробязко заявила, что не может повлиять на ситуацию.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов. На счету пары — две бронзы чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.