Сейм Литвы инициировал лишение фигуристки-чемпионки гражданства из-за шоу Навки

Сейм Литвы инициировал лишение фигуристки-чемпионки Дробязко гражданства из-за шоу Навки

Сейм Литвы инициировал запуск процедуры лишения гражданства страны фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Об этом LRT сообщила председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

«Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной фазе. Скорее всего, решение будет принято», — отметила политик.

В августе прошлого года Маргариту Дробязко и ее партнера Повиласа Ванагаса, с которым они 13 раз выиграли чемпионат Литвы и стали бронзовыми призерами ЧМ в танцах на льду, лишили госнаград. К спортсменам применили санкции из-за участия в шоу Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

Дробязко и Ванагас пять раз представляли Литву на Олимпийских играх. Они приняли гражданство страны после распада СССР.