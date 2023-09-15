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16:47, 15 сентября 2023Спорт

Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства Литвы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию Маргариту Дробязко лишили гражданства Литвы. Об этом сообщает BNS.

Президент страны Гитанас Науседа в пятницу, 15 сентября, подписал соответсвующий указ. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки в России.

21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. В ответ Дробязко заявила, что не откажется от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх. На счету пары — две бронзы чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.

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    Анастасия Борисова
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