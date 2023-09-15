Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства Литвы

Бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию Маргариту Дробязко лишили гражданства Литвы. Об этом сообщает BNS.

Президент страны Гитанас Науседа в пятницу, 15 сентября, подписал соответсвующий указ. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки в России.

21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. В ответ Дробязко заявила, что не откажется от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх. На счету пары — две бронзы чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.