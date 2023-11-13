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14:00, 13 ноября 2023Культура

Балерину Лиепу захотели лишить литовского паспорта из-за поддержки России

Литва может лишить гражданства балерину Лиепу за поддержку политики РФ

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу захотели лишить гражданства Литвы из-за высказываний в поддержку Москвы. Об этом сообщает литовский новостной портал LRT.

Соответствующее предложение было озвучено в Сейме Литвы. Вопрос о лишении артистки паспорта страны поднял председатель комитета парламента по нацбезопасности Лауринас Кащюнас. Он заявил, что деятельность и слова Лиепы «противоречат идее государственности Литвы».

Отмечается, что Лиепа получила литовское гражданство в 2000 году, которое ей предоставили «в порядке исключения». Тогда она на протяжении более десяти лет выступала в паре с литовцем Пятрасом Скирмантасом.

Ранее общественная организация «Сибирская правозащитная группа "Радетель"» обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с требованием лишить уругвайскую актрису Наталью Орейро гражданства Российской Федерации. Поводом для призыва активистов стало выступление артистки на ЛГБТ-параде в Аргентине.

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      Сергей Равин
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