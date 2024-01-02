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16:23, 2 января 2024Мир

Мощный взрыв прогремел в Нью-Йорке

Independent: взрыв прогремел в Нью-Йорке на острове Рузвельта
СюжетВзрывы в США:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Взрыв прогремел в Нью-Йорке, США, на острове Рузвельта. Об этом сообщает издание The Independent.

Удар взрывной волны был такой силы, что местные жители предположили, что началось землетрясение, и сообщили об этом в экстренные службы.

По данным портала, причиной взрыва мог послужить сбой в работе электрического трансформатора. На место инцидента выехали пожарные машины и автомобили скорой.

Количество пострадавших не называется.

Ранее стало известно, что в жилом доме в столице Литвы Вильнюсе прогремели несколько взрывов, здание загорелось.

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      Марк Леонов
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