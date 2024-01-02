Несколько взрывов прогремели в жилом доме в столице Литвы

В жилом доме в Вильнюсе прогремели несколько взрывов, здание загорелось

В жилом доме в столице Литвы Вильнюсе прогремели несколько взрывов, здание загорелось. Об этом сообщила представитель спасательной службы города Эдита Зданявичене, ее слова приводит ТАСС.

По данным экстренных служб, причина взрывов пока не установлена. Известно, что после ЧП в больницу доставили пятерых жильцов дома. Об их состоянии не сообщается, однако представители городских властей уточнили, что госпитализация была проведена «в профилактических целях».

Известно, что взрыв был такой силы, что его было слышно за километр от эпицентра.

Ранее сообщалось о взрыве возле здания израильского посольства в индийском Нью-Дели. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.