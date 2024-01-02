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19:50, 2 января 2024Мир

Мощный взрыв прогремел в пригороде Бейрута

В южном пригороде столицы Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В южном пригороде столицы Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

По данным агентства, несколько человек получили ранения при взрыве.

Известно, что южный пригород города — Дахия — находится под контролем группировки «Хезболла». По одной из версий, причиной взрыва мог стать удар беспилотника. В районе находится офис группировки ХАМАС.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Нью-Йорке. Причиной взрыва мог послужить сбой в работе электрического трансформатора. На место инцидента выехали пожарные машины и автомобили скорой.

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      Марк Леонов
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