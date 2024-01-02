Россияне застряли на 35-метровом колесе обозрения

В Пензенской области четыре человека застряли на 35-метровом колесе обозрения

В Пензенской области четыре человека застряли на колесе обозрения высотой в 35 метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«На аттракционе находятся 4 человека. Высота колеса — 35 метров. Спасатели МЧС России выехали на место», — говорится в сообщении.

Причина остановки аттракциона на данный момент неизвестна.

Ранее на ВДНХ в Москве остановилось 140-метровое колесо обозрения «Солнце Москвы». Сколько людей находилось на аттракционе не уточняется, однако известно, что всего колесо вмещает до 1,5 тысячи человек. Причиной остановки колеса обозрения могла стать резкая смена температурных режимов.