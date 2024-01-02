Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 2 января 2024Россия

Россияне застряли на 35-метровом колесе обозрения

В Пензенской области четыре человека застряли на 35-метровом колесе обозрения

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В Пензенской области четыре человека застряли на колесе обозрения высотой в 35 метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«На аттракционе находятся 4 человека. Высота колеса — 35 метров. Спасатели МЧС России выехали на место», — говорится в сообщении.

Причина остановки аттракциона на данный момент неизвестна.

Ранее на ВДНХ в Москве остановилось 140-метровое колесо обозрения «Солнце Москвы». Сколько людей находилось на аттракционе не уточняется, однако известно, что всего колесо вмещает до 1,5 тысячи человек. Причиной остановки колеса обозрения могла стать резкая смена температурных режимов.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Еще одна страна присоединилась к БРИКС

      В Госдуме высказались о планах Украины захватить Крым

      Россияне застряли на 35-метровом колесе обозрения

      На Украине рассказали о взломе Россией камер для слежения за ПВО

      Иностранный футболист назвал комфортную сумму для жизни в Москве

      Россия завершила перевооружение мобильной группы РВСН

      Российский военный ударом ноги отбросил украинский боеприпас

      В ХАМАС заявили о готовности к формированию единого правительства Палестины

      Армия Израиля провела рейд на укрепрайон ХАМАС

      Российские военные применили самый современный комплекс РЭБ в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости