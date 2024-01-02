Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2

МО РФ: ВС России уничтожили взвод танков Leopard-2A6 на сватовском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили взвод переданных Украине танков Leopard-2A6. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, удар по танковому взводу произошел на сватовском направлении. Таким образом удалось сорвать попытку атаки на позиции ВС России. Отмечается, что удар был нанесен дронами-камикадзе.

«Была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках Leopard-2. Российские военнослужащие применив высокоточные боеприпасы уничтожили бронетанковый взвод ВСУ», — рассказали в Минобороны.

Ранее наводчик-оператор танка с позывным Треха рассказал о работе российских танкистов роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». По его словам, военные наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) только с закрытых позиций.