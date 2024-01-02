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19:11, 2 января 2024Мир

Российский консул назвал возможную причину взрывов в Нью-Йорке

Российский консул Захаров связал взрывы в Нью-Йорке с неполадками на подстанциях

Фото: Mike Segar / Reuters

Сообщения о взрывах в Нью-Йорке могут быть связаны с неполадками на подстанциях. Об этом заявил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров со ссылкой на местные экстренные службы, его слова приводит РИА Новости.

«Местные службы экстренного реагирования сообщили о том, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети, неполадками на подстанциях, ввиду чего подача электроэнергии была прекращена на некоторое время», — пояснил он.

Вероятно, добавил консул, речь может идти о коротком замыкании или ином техногенном происшествии.

Ранее появились сообщения, что на острове Рузвельта в Нью-Йорке прогремел взрыв. Удар взрывной волны был такой силы, что местные жители предположили, что началось землетрясение, и сообщили об этом в экстренные службы.

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      Никита Абрамов
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