Следователи начали проверку после остановки колеса обозрения под Пензой

СК начал проверку после остановки колеса обозрения с людьми под Пензой

Следователи начали проверку после остановки колеса обозрения с шестью людьми под Пензой. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета (СК) России по Пензенской области.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту остановки колеса обозрения с находящимися на высоте в кабинах шестью посетителями, двое из которых несовершеннолетние», — говорится в сообщении СК.

Там добавили, что сотрудники регионального управления МЧС провели работы по эвакуации граждан с колеса обозрения. Угрозы их жизни и здоровью не имеется, отметили в пресс-службе.

2 января появилась информация, что в Пензенской области на остановившемся 35-метровом аттракционе застряли люди. Изначально сообщалось о четырех застрявших, однако потом появилась информация о шестерых людях. Причина остановки колеса на данный момент неизвестна.