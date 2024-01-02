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08:05, 2 января 2024Культура

Депутат Рады сравнил украинские и российские сериалы

Депутат Рады Корниенко заявил, что Украине нечем ответить на «Слово пацана»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Первый заместитель спикера Верховной рады и бывший лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко высказался об украинских и российских сериалах. Об этом он высказался в беседе с агентством «Укринформ», опубликованной на YouTube.

Корниенко сравнил украинские и российские сериалы и подчеркнул, что на Украине не могут делать такие хорошие сериалы. По его мнению, Киеву нечем ответить на «Слово пацана. Кровь на асфальте». Парламентарий подчеркнул, что этот сериал особенно популярен среди украинской молодежи.

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«Это огромный вызов, идеологически и стратегически наша страна не видела такого вызова, как перестроить полностью информационно-идеологическую работу со своими гражданами, в первую очередь с молодыми», — заявил депутат.

Ранее полиция Киева обвинила сериал «Слово пацана» в плохом влиянии на украинских хулиганов. Подростки, якобы под влиянием кинокартины, совершили насильственное ограбление в отношении своего сверстника.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел ранее в декабре. Он стал главным культурным событием конца 2023 года в России.

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      Марина Совина
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