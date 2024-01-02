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14:10, 2 января 2024Культура

У известного российского актера обнаружили опухоль в легких

У актера сериала «Глухарь» Балякина обнаружили опухоль в легких

Кадр: фильм «Шелест»

У актера из сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь» Андрея Балякина обнаружили опухоль в легких. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, образования обнаружили при проведении рентгена. Медики считают, что уплотнения могли появиться после тяжелой пневмонии. В дальнейшем они могут привести к дыхательной недостаточности.

Балякин подтвердил, что недавно посещал больницу, где прошел обследование и перенес микрооперацию.

Ранее появилась информация, что народный артист России Борис Щербаков победил рак. По данным Shot, в феврале этого года медики выявили у актера злокачественную опухоль в почке. Однако его супруга опровергла эту информацию.

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      Никита Абрамов
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