У известного российского актера обнаружили опухоль в легких

У актера сериала «Глухарь» Балякина обнаружили опухоль в легких

У актера из сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь» Андрея Балякина обнаружили опухоль в легких. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, образования обнаружили при проведении рентгена. Медики считают, что уплотнения могли появиться после тяжелой пневмонии. В дальнейшем они могут привести к дыхательной недостаточности.

Балякин подтвердил, что недавно посещал больницу, где прошел обследование и перенес микрооперацию.

Ранее появилась информация, что народный артист России Борис Щербаков победил рак. По данным Shot, в феврале этого года медики выявили у актера злокачественную опухоль в почке. Однако его супруга опровергла эту информацию.