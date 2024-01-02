Украинский военный рассказал о желании получить ранение

Боец ВСУ: украинские военные мечтают о ранении для перевода в безопасное место

Украинские солдаты умышленно стараются получить ранение ради увольнения, рассказал со слов знакомого военного украинский журналист Юрий Бутусов в эфире своего видеоблога.

Он отметил, что общался с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) — пехотинцем. «Я его спрашиваю: "А какая у тебя мечта?" Он отвечает: "Тяжелое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжелое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть"», — добавил он. Бутусов рассказал, что солдаты почти не покидают линию соприкосновения.

Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. Украинские войска также потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета.