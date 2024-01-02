В Челябинске начали поиски четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО

СК разыскивает четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО в Челябинске

В Челябинской области объявили в розыск четвертого подозреваемого в нападении на участника специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

В ходе расследования была установлена личность причастного к преступлению, им оказался местный житель. Он скрылся от следствия, сейчас принимаются меры к установлению его местонахождения. Еще троих фигурантов задержали, им предъявили обвинения, в суд направили ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь во дворе жилого дома в Советском районе Челябинска. Пьяные молодые люди, выкрикивая угрозы, напали на участников СВО и их жен. Одного из демобилизованных бойцов били чем-то похожим на дубинку, а после стали заливать из перцового баллончика.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Ситуацию также взял на контроль полицейский главк по Челябинской области.