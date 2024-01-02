В ЕС заявили об отказе от надежд на победу Украины

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад больше не ждет победы Украины

Запад поменял свою позицию и больше не ждет победы Украины. Об отказе от подобных надежд сообщила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее слова приводит РИА Новости.

По словам бывшего дипломата, риторика стран Евросоюза (ЕС) изменилась на 180 градусов — на Западе уже не утверждают, что российские Вооруженные силы якобы находятся на грани краха.

«Сейчас заголовки изданий от Financial Times до Economist почти в унисон задаются вопросом: а что случится, если Россия выиграет?» — заявила Клайсль.

Также Кнайсль отметила, что контрнаступление Украины не добилось поставленных Киевом целей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл причину успеха российских войск против контрнаступления ВСУ. По его словам, это связано с утечками информации в преддверии украинских наступательных действий летом 2023 года.

