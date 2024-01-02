Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:39, 2 января 2024Мир

В ЕС заявили об отказе от надежд на победу Украины

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад больше не ждет победы Украины
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Запад поменял свою позицию и больше не ждет победы Украины. Об отказе от подобных надежд сообщила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее слова приводит РИА Новости.

По словам бывшего дипломата, риторика стран Евросоюза (ЕС) изменилась на 180 градусов — на Западе уже не утверждают, что российские Вооруженные силы якобы находятся на грани краха.

«Сейчас заголовки изданий от Financial Times до Economist почти в унисон задаются вопросом: а что случится, если Россия выиграет?» — заявила Клайсль.

Также Кнайсль отметила, что контрнаступление Украины не добилось поставленных Киевом целей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл причину успеха российских войск против контрнаступления ВСУ. По его словам, это связано с утечками информации в преддверии украинских наступательных действий летом 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      По Киеву выпущено рекордное число «Кинжалов». Какая техника могла бы с ними справиться?

      Назван лидер по объему долгов перед Россией

      Воздушная тревога на Украине продлилась почти 3,5 часа

      Стало известно о температурном рекорде в Москве

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Страна ЕС изменила правила оформления визы

      В Финляндии заявили об ожидании продолжения кризиса с мигрантами

      Названа причина провала контрнаступления Украины

      В России отреагировали на планы Зеленского сделать Крым целью в 2024 году

      В России клонировали улучшенную княженику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости