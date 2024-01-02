Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 3 января 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили о невозможности победить Россию в ракетной войне

Немецкий журналист Юлиан Репке: Украине не победить Россию в ракетной войне
Зенитный ракетный комплекс Patriot

Зенитный ракетный комплекс Patriot. Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украине не победить Россию в ракетной войне. Такую точку зрения в своем X выразил немецкий журналист Юлиан Репке.

Таким образом журналист отреагировал на слова главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая заявила, что для Украины нужно поставлять как можно больше систем ПВО.

По мнению Репке, западные ракеты в украинских арсеналах закончатся быстрее, чем у российской стороны. Как считает Репке, у проблемы есть два решения: сбивать российские бомбардировщики в воздухе или уничтожать в воздухе. В противном случае Киеву ракетную войну не выиграть.

Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», в последние несколько дней интенсивность ракетных ударов по объектам на Украине заметно выросло. В частности, 2 января по Киеву было выпущено 11 самых современных ракет «Кинжал».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Губернатор сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

      В Германии заявили о невозможности победить Россию в ракетной войне

      Губернатор перечислил повреждения в Белгороде после обстрела ВСУ

      Во Франции призвали отменить санкции против России

      Отрицавшая беременность россиянка родила на Новый год

      Комбат ВСУ заявил о малоэффективной украинской авиации

      В ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду

      Российская ПВО сбила над морем в Севастополе ракету

      Госдолг США превысил 34 триллиона долларов

      Экс-сотрудник ЦРУ сообщил о планах США сместить Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости