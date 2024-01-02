В Германии заявили о невозможности победить Россию в ракетной войне

Немецкий журналист Юлиан Репке: Украине не победить Россию в ракетной войне

Украине не победить Россию в ракетной войне. Такую точку зрения в своем X выразил немецкий журналист Юлиан Репке.

Таким образом журналист отреагировал на слова главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая заявила, что для Украины нужно поставлять как можно больше систем ПВО.

По мнению Репке, западные ракеты в украинских арсеналах закончатся быстрее, чем у российской стороны. Как считает Репке, у проблемы есть два решения: сбивать российские бомбардировщики в воздухе или уничтожать в воздухе. В противном случае Киеву ракетную войну не выиграть.

Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», в последние несколько дней интенсивность ракетных ударов по объектам на Украине заметно выросло. В частности, 2 января по Киеву было выпущено 11 самых современных ракет «Кинжал».