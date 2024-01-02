Зеленский подсчитал число выпущенных по Украине ракет
Зеленский: за пять дней по Украине было выпущено более 500 ракет и дроновСюжетРакетные удары по Украине:
За пять дней по Украине было выпущено более 500 ракет и дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Он рассказал, что озвучил такую цифру премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, с которым провел телефонный разговор. Украинский лидер поблагодарил собеседника за «существенный и разносторонний вклад в прочность украинской ПВО, в частности радарами, передовыми противодроновыми системами и ракетами».
Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.