Зеленский подсчитал число выпущенных по Украине ракет

Зеленский: за пять дней по Украине было выпущено более 500 ракет и дронов

За пять дней по Украине было выпущено более 500 ракет и дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он рассказал, что озвучил такую цифру премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, с которым провел телефонный разговор. Украинский лидер поблагодарил собеседника за «существенный и разносторонний вклад в прочность украинской ПВО, в частности радарами, передовыми противодроновыми системами и ракетами».

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.

