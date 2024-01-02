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23:43, 2 января 2024Бывший СССР

Зеленский подсчитал число выпущенных по Украине ракет

Зеленский: за пять дней по Украине было выпущено более 500 ракет и дронов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

За пять дней по Украине было выпущено более 500 ракет и дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он рассказал, что озвучил такую цифру премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, с которым провел телефонный разговор. Украинский лидер поблагодарил собеседника за «существенный и разносторонний вклад в прочность украинской ПВО, в частности радарами, передовыми противодроновыми системами и ракетами».

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.

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      Марина Совина
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