Стало известно о массированном ударе по объектам на Украине

«Военная хроника»: на Украине по военным объектам наносят удар ракетами и БПЛА

По военным объектам на Украине с утра наносят массированные удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и крылатыми ракетами. Об этом стало известно от Telegram-канала «Военная хроника».

«Применяется значительное количество крылатых ракет Х-101/Х-555, дроны-камикадзе ''Герань-2''», — пишет канал.

В сообщении отметили, что ракеты и дроны атаковали цели в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Житомирской и Харьковской областях.

Ранее появилось видео, демонстрирующее пролет крылатой ракеты воздушного базирования Х-101 над Киевом. Боеприпас несет боевую часть массой 400 килограммов.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщал, что в ходе удара по Киеву выпустили рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Утром 2 января мэр Киева Виталий Кличко заявил о повторных взрывах, которые произошли в Голосеевском районе и на Оболони на фоне объявленной воздушной тревоги.