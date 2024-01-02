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20:32, 2 января 2024Мир

В Нью-Йорке зафиксировали землетрясение

В Нью-Йорке около предполагаемых взрывов зафиксировали землетрясение

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В Нью-Йорке около места, где произошли предполагаемые взрывы, зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает ТАСС.

Подземные толчки близ острова Рузвельт-Айленд в центре Нью-Йорка были зафиксированы геологической службой США. По их данным, в 05:45 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 1,7. Его эпицентр располагался на глубине в пять километров.

В свою очередь через восемь минут в пресс-службу пожарного управления Нью-Йорка поступило обращение от местных жителей о серии взрывов и тряске в здании.

Ранее появились сообщения, что на острове Рузвельта в Нью-Йорке прогремел взрыв. Удар взрывной волны был такой силы, что местные жители предположили, что началось землетрясение, и сообщили об этом в экстренные службы. В свою очередь генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что сообщения о взрывах в Нью-Йорке могут быть связаны с неполадками на подстанциях.

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      Никита Абрамов
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