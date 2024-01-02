В Судане начали подготовку к прекращению огня

СБР в Судане начали подготовку к немедленному прекращению огня

Силы быстрого реагирования (СБР) в Судане начали подготовку к немедленному прекращению огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию по итогам переговоров в Аддис-Абебе между СБР и гражданскими демократическими силами «Такаддум».

Отмечается, что данные переговоры инициировал экс-премьер-министр Судана Абдалла Хамдок.

«Силы быстрого реагирования начали подготовку к немедленному прекращению враждебных действий без предварительных условий через прямые переговоры с суданскими вооруженными силами», — говорится в документе.

В декларации также уточняется, что СБР предпринимают эти действия для достижения исполнения договоренности о полном прекращении огня под национальным, региональным и международным контролем.

Силы быстрого реагирования Судана — подразделение легкой мобильной пехоты, созданное на базе арабского ополчения «Джанджавид». В апреле 2023 года в Судане начались вооруженные столкновения между регулярной армией и СБР. Причиной стал конфликт между главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командиром СБР Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).