ВС РФ поразили пункты дислокации иностранных наемников на стороне ВСУ в Харькове

За минувшие сутки российские военнослужащие поразили ангар с авиационными боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным российского ведомства, помимо этого армия России артиллерией, ракетами и ударными беспилотными летательными аппаратами нанесла удары по радиолокационной станции обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также по пунктам дислокации наемников и нацбатальона «Харьковщина». Данные объекты также располагались в Харькове.

Кроме того, российские военные поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и технику противника в 134 районах.

Ранее Минобороны сообщило, что штурмовики Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-25 поразили на донецком направлении опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с предельно малых высот.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.