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12:05, 3 января 2024Россия

Штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты

Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ с предельно малых высот в 25 метров

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Штурмовики Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-25 поразили на донецком направлении опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с предельно малых высот. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщает ТАСС в среду, 3 января.

«Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров», — уточнили в ведомстве.

Приблизительно на этом уровне располагается седьмой–восьмой этаж стандартного девятиэтажного панельного дома.

В военном ведомстве добавили, что по докладам передового авиационного наводчика все атакованные российским штурмовиками цели были успешно поражены.

После завершения атак позиций противника российские летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее стало известно, что все серийные истребители пятого поколения Су-57, которые будут передавать Воздушно-космическим силам (ВКС) России в 2024 году, получат новые двигатели второго этапа.

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      Игорь Дмитров
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