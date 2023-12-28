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16:58, 28 декабря 2023Наука и техника

ВКС России получат серийные Су-57 с новыми двигателями

ТАСС: в 2024 году ВКС России получат серийные Су-57 с двигателями второго этапа

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Все серийные истребители пятого поколения Су-57, которые будут передавать Воздушно-космическим силам (ВКС) России в 2024 году, получат новые двигатели второго этапа. Об этом ТАСС стало известно от двух высокопоставленных источников, близких к ВКС России.

«Двигатель второго этапа прошел испытания и готов к эксплуатации», — сообщил один источник агентства. Второй собеседник подтвердил эту информацию. По его словам, все Су-57, передаваемые в состав ВКС в 2024 году, получат двигатели пятого поколения.

Источник также отметил, что в 2023 году ВКС России уже получили более десяти Су-57 с двигателями первого этапа. Он добавил, что самолеты, которые даже с этими двигателями превосходят американский истребитель F-35, успешно выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. «Двигатели первого этапа на уже переданных в ВКС Су-57 менять на новые двигатели не планируется», — рассказал источник.

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Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в декабре стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина передал Минобороны России заключительную партию истребителей Су-57 по программе 2023 года.

В ноябре в госкорпорации «Ростех» сообщили, что боевые возможности российского истребителя Су-57 растут, его начинают оснащать двигателем второго этапа («изделие 30»).

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      Даниил Иринин
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