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13:36, 27 декабря 2023Наука и техника

Минобороны передали партию истребителей Су-57

ОАК передала Минобороны России заключительную партию истребителей Су-57

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) передал Минобороны России заключительную партию истребителей пятого поколения Су-57 по программе 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Авиастроители изготовили и передали нашим вооруженным силам все планировавшиеся к поставке в этом году самолеты пятого поколения Су-57. Истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания. Наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки. Считаю, что коллектив КнААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей», — приводят слова Мантурова в релизе Минпромторга.

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, в цехе окончательной сборки уже работают над самолетами, которые передадут Воздушно-космическим силам России в 2024 году. Он подчеркнул, что количество поставляемых в войска истребителей пятого поколения ежегодно увеличивается почти вдвое.

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В Минпромторге добавили, что в 2023 году была настроена поточная линия сборки Су-57. Также были приняты меры по устранению «узких» мест по всему циклу производства, которое параллельно обновляют. Отмечается, что в рамках государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса реализуют перспективные проекты технического перевооружения для серийного выпуска Су-57.

Ранее в декабре глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что государственный оборонный заказ на истребители Су-57 в 2023 году вырос вдвое.

В ноябре источник РИА Новости сообщил о создании мини-беспилотников для разведки, нанесения ударов и радиоэлектронной борьбы, которые Су-57 будет нести на борту.

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      Даниил Иринин
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