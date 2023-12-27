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09:44, 27 декабря 2023Наука и техника

Заказ на истребители Су-57 вырос вдвое

ОАК: госзаказ на истребители пятого поколения Су-57 вырос вдвое в 2023 году

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на истребители пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос двое. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ОАК выполнила гособоронзаказ, поставив продукцию в срок. При этом некоторые заводы корпорации опережали график.

«У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолетам: буквально в два раза вырос заказ по самолету Су-57», — сказал Слюсарь, отвечая на вопрос о результатах ОАК в рамках выполнения ГОЗ уходящего года.

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По его словам, Су-57 является сложным в производстве самолетом, но корпорация справилась с его поставкой заказчику. Глава ОАК добавил, что на 2024 год заказ еще больше.

В сентябре стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал Минобороны России очередные серийные истребители Су-57 и самолеты Су-35С поколения 4++.

В августе первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что истребители пятого поколения Су-57 с двигателями второго этапа будут поставлять в российские войска в рамках действующего контракта с Минобороны.

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      Даниил Иринин
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