В России рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57

Ростех сообщил о росте боевых возможностей истребителя пятого поколения Су-57

Боевые возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 растут, его начинают оснащать двигателем второго этапа («изделие 30»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Как рассказали собеседники агентства, в машину внедряются самые современные технологии, ее эффективность продолжает расти. При этом самолет адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа, и аже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения.

Сейчас истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа, и уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка самолета с новым двигателем.

Ранее сообщалось, что иностранные заказчики начали проявлять повышенный интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57.

В конце октября источник РИА Новости сообщил, что Су-57 оснастили крылатой ракетой большой дальности, которая предназначена для размещения во внутренних отсеках вооружения. При меньших размерах ракета имеет дальность, сопостовимую с дальностью боеприпасов, которые применяют на бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.