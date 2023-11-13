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19:27, 13 ноября 2023Наука и техника

Иностранные заказчики заинтересовались российским Су-57

Глава ФСВТС Шугаев рассказал о повышенном интересе заказчиков к Су-57

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Иностранные заказчики начали проявлять повышенный интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57. Об этом рассказал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«В настоящее время ряд заказчиков начал проявлять повышенный интерес к самолету Су-57. О конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контрактных документов», — сказал глава ФСВТС в ходе международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023.

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В конце октября источник РИА Новости сообщил, что Су-57 оснастили крылатой ракетой большой дальности, которая предназначена для размещения во внутренних отсеках вооружения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с боеприпасами, которые применяют на бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

В сентябре стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина передал Минобороны России очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители Су-35С поколения 4++. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний.

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      Даниил Иринин
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