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09:23, 3 января 2024Россия

Белгородским школьникам захотели продлить новогодние каникулы

Гладков: белгородским школьникам могут продлить каникулы до 19 января

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В школах муниципальных образований Белгородской области могут продлить новогодние каникулы до 19 января. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, 8 января состоится заседание оперативного штаба, в ходе которого будет поднят вопрос о продлении школьных каникул. Школьникам могут продлить праздничные выходные в Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, а также Грайворонском округе.

Гладков обратил внимание, что на сегодняшний день данная мера необходима. «Дальше будем смотреть, принимать решения по оперативной обстановке», — добавил он.

Он также отметил, что детские сады в вышеперечисленных муниципальных образованиях будут работать в режиме дежурных групп.

С конца прошлого года украинская армия ведет обстрел Белгорода. Самый массированный случился 30 декабря, в результате не удалось спасти 25 человек, более 100 получили ранения.

По факту обстрела было возбуждено уголовное дело по четырем статьям, в том числе и по статье 205 «Теракт».

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