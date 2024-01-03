Четверо российских бойцов двое суток отбивали атаки ВСУ и удержали позицию

Минобороны: четверо российских военных двое суток сдерживали атаки ВСУ

Минобороны России опубликовало интервью с бойцом, в течение двух суток удерживавшим важный опорный пункт. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства.

Военный рассказал, что вместе с тремя сослуживцами захватили позицию, которую ранее занимали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого они двое суток держали оборону. «Нас обстреливали "птички" (дроны — прим. «Ленты.ру») и минометы. Всем, чем только они могли, били. Выбить не смогли», — сказал военнослужащий.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков рассказал, что ВС РФ планомерно ищут слабости в обороне ВСУ, чтобы ее прорвать, и вскоре украинский фронт рухнет. По его мнению, Киев проиграет из-за насильственной мобилизации. Новобранцам не хватает морально-боевых качеств. «Выполнять задачи-то они будут, но при определенных условиях они воевать до своей гибели не будут», — отметил Стариков.