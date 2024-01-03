Четыре человека пострадали после схода боеприпаса над Воронежской областью
Губернатор Гусев: после аварийного схода боеприпаса пострадали четыре человека
После аварийного схода боеприпаса с самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России над Воронежской областью пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.
«К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека», — написал он.
2 января Гусев заявил, что «зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса» в Острогожском районе. По его словам, есть разрушения в семи домовладениях. Там могут быть повреждены несущие конструкции, остекление и кровля.