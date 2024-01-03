Четыре человека пострадали после схода боеприпаса над Воронежской областью

Губернатор Гусев: после аварийного схода боеприпаса пострадали четыре человека

После аварийного схода боеприпаса с самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России над Воронежской областью пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.

«К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека», — написал он.

2 января Гусев заявил, что «зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса» в Острогожском районе. По его словам, есть разрушения в семи домовладениях. Там могут быть повреждены несущие конструкции, остекление и кровля.