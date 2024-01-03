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14:11, 3 января 2024Мир

Доктор военных наук объяснил запрет на публикацию видео с работой систем ПВО

Доктор военных наук Сивков: видео с работой систем ПВО помогает противнику
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Опубликованные видео с работой российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) только помогают противнику, заявил доктор военных наук Константин Сивков. Его цитирует РИА Новости.

«В первую очередь, противник видит, какой результат получился у его удара», — сказал он, добавив, что в задачи противника входит разведка до, во время и после нанесения ракетного удара.

«Когда такие съемки ведутся, это означает, что мы помогаем противнику выявить результаты удара. А дальше противник уже принимает решение, то ли повторный удар наносить, то ли по другому месту», — объяснил он запрет на съемку работы ПВО.

По словам эксперта, подобные видео также позволяют противнику установить расположение комплексов ПВО.

Ранее сотрудники правоохранительных органов вычислили всех россиян, снимавших видео о последствиях удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Феодосии. Предполагается, что авторам видео может грозить уголовная ответственность, так как с точки зрения военных действий подобные ролики являются свидетельством объективного контроля за результатами удара.

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      Виктория Кондратьева
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