Власти Крыма вычислили авторов видео о последствиях удара ВСУ по Феодосии

Советник Аксенова Крючков: спецслужбы вычислили авторов видео из Феодосии

Сотрудники специальных служб вычислили всех россиян, снимавших видео о последствиях удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Феодосии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

Представитель крымских властей отметил, что авторам видео может грозить уголовная ответственность, так как с точки зрения военных действий подобные ролики являются свидетельством объективного контроля за результатами удара.

«Случаются прилеты и попадания. Однако это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль», — написал Крючков.

О взрывах над Феодосией стало известно утром 26 декабря. Жители рассказали, что было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Позднее Минобороны подтвердило факт удара ВСУ по городу и сообщило о полученных большим десантным кораблем повреждениях. Глава Крыма сообщил о двух пострадавших.