Двое пятиклассников избили ногами девочку-сироту у российской школы

СК РФ: девочка получила травмы после избиения пятиклассниками в Нижнем Тагиле

Одиннадцатилетняя девочка-сирота получила тяжелые травмы после избиения двумя братьями-пятиклассниками напротив школы в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

«Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочки», — указали в ведомстве.

Как уточняет РИА Новости, пятиклассники также напали на мальчика, ударив его по лицу. Отмечается, что мать братьев находилась рядом и снимала драку на камеру.

Ранее в Оренбургской области мигрант избил подростка. На видео он наносит подростку несколько ударов руками, затем несколько раз пинает его. Находившиеся поблизости не пытаются разнять дерущихся.