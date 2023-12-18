В России мигрант избил подростка и попал на видео

Под Оренбургом мигрант избил подростка и попал на видео

В Городе Бузулуке Оренбургской области мужчина избил подростка. Видеозапись, изначально появившуюся в ряде Telegram-каналов, опубликовало издание «Урал56.ру».

То же издание в Telegram-канале утверждает, что запечатленный на ролике мужчина является мигрантом. На кадрах он наносит подростку несколько ударов руками, затем несколько раз пинает его. Находившиеся поблизости люди не пытаются разнять дерущихся.

По предварительным данным, конфликт произошел осенью 2022 года, однако видео было опубликовано только вечером 17 декабря. Причиной драки издание называет бытовой спор. Обоих ее участников вызовут в полицию.

Ранее в Хабаровском крае мигранты напали на студентов Тихоокеанского государственного университета. В ходе выяснения обстоятельств случившегося были опрошены 27 человек, в результате чего были установлены трое причастных к нападению граждан Таджикистана, их задержали.