Три мигранта напали на двух российских студентов в общежитии

В Хабаровском крае три уроженца Таджикистана напали на студентов в общежитии

В Хабаровском крае три мигранта напали на двух студентов в общежитии Тихоокеанского государственного университета. Об этом сообщило краевое управление Следственного комитета (СК) на сайте.

По его данным, на российских студентов напали три уроженца Таджикистана, которые также учились в университете. О причинах конфликта информации не приводится.

Правоохранители опросили 27 мигрантов и выявили троих подозреваемых, их задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калининграде мигранты толпой избили ногами мужчину на остановке и внутри автобуса. На появившемся видеоролике группа иностранцев пинает лежащего молодого человека. Затем россиянину удается подняться и забежать в автобус. Контролер и пассажир кричат водителю, чтобы тот скорее закрыл двери. Сотрудник не успевает, и мигранты оказываются в салоне. Они продолжают издевательства над мужчиной и вновь вытаскивают его на улицу.