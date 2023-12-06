Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 6 декабря 2023Россия

Три мигранта напали на двух российских студентов в общежитии

В Хабаровском крае три уроженца Таджикистана напали на студентов в общежитии

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Хабаровском крае три мигранта напали на двух студентов в общежитии Тихоокеанского государственного университета. Об этом сообщило краевое управление Следственного комитета (СК) на сайте.

По его данным, на российских студентов напали три уроженца Таджикистана, которые также учились в университете. О причинах конфликта информации не приводится.

Правоохранители опросили 27 мигрантов и выявили троих подозреваемых, их задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калининграде мигранты толпой избили ногами мужчину на остановке и внутри автобуса. На появившемся видеоролике группа иностранцев пинает лежащего молодого человека. Затем россиянину удается подняться и забежать в автобус. Контролер и пассажир кричат водителю, чтобы тот скорее закрыл двери. Сотрудник не успевает, и мигранты оказываются в салоне. Они продолжают издевательства над мужчиной и вновь вытаскивают его на улицу.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Не обязаны вмешиваться» Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался считать Германию союзником Украины

      Россияне отравились угарным газом в доме

      Три мигранта напали на двух российских студентов в общежитии

      Названо условие достижения биткоином стоимости в 500 тысяч долларов

      Тарасова отреагировала на заявление украинки Магучих о российских спортсменах

      Россиянин сходил в ресторан в Монголии и описал его фразой «жесткая столовая»

      Названы самые необычные забытые вещи в каршеринге

      Стало известно о предложении главы «Балтики» национализировать компанию

      Минздрав раскрыл причину отравления более 40 рабочих на Камчатке

      Трамп оценил умственные способности Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости