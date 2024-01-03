Евросоюз ввел санкции против крупнейшей компании по добыче алмазов из России

Боррель: ЕС ввел санкции против «Алросы» и ее гендиректора Маринычева

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил о введении санкции против российской алмазодобывающей компании «Алроса» и ее гендиректора Павла Маринычева. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«В соответствии с запретом на [российские] алмазы, который мы ввели в 12-м пакете санкций, Евросоюз сегодня включил в черный список "Алросу", крупнейшую компанию по добыче алмазов в мире, и ее генерального директора», — отметил глава евродипломатии. Он указал, что подобные меры являются частью скоординированных усилий на уровне «Большой семерки» (G7) по лишению России «этого важного источника доходов».

В декабре представитель Кремля Дмитрий Песков назвал введенные Европейским союзом санкции против российских алмазов предсказуемыми, пообещав, что в стране их будут обходить. По его словам, к введению ограничений готовились, а «варианты обхода этих санкций будут реализованы». Очередной их пакет «свидетельствует о том, что уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции», считает Песков.