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00:51, 3 января 2024Экономика

Госдолг США превысил 34 триллиона долларов

Минфин: государственный долг США превысил 34 триллиона долларов

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Государственный долг Соединенных Штатов Америки преодолел отметку в 34 триллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

На момент написания новости значение данного показателя составляет 34 001 493 655 565 доллара 48 центов. За 2023 год американский госдолг вырос на более чем 4 триллиона долларов.

Лидерство по объемам вложений в гособлигации США сохранила за собой Япония, чьи инвестиции в ценные бумаги по итогам октября достигли уровня в 1,09 триллиона долларов. На втором месте с большим отставанием оказался Китай с показателем в 769,6 миллиарда, а топ-3 замкнула Великобритания (693 миллиарда).

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      Марина Совина
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