Губернатор перечислил повреждения в Белгороде после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода получили повреждения более 70 домов

Более 70 домов и 40 автомобилей повреждены в Белгородской области после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Большая часть разрушений зафиксирована в 53 частных домовладениях Белгорода, также пострадали несколько квартир в четырех многоквартирных домах, семь хозсубъектов, 37 автомобилей и один автобус. В Белгородском районе повреждены 14 частных домовладений, два гаража и семь автомобилей.

ВСУ за 2 января в общей сложности выпустили по Белгородской области 24 ракеты РСЗО «Ольха» и две тактических ракеты «Точка-У». Пострадали 11 человек, одного мужчину спасти не удалось — в момент удара он ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд.