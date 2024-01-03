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15:17, 3 января 2024Россия

Губернатор предупредил о неразорвавшихся снарядах в Белгородской области

Гладков: неразорвавшиеся снаряды могут быть в любой части Белгородской области

Фото: РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил, что после обстрелов в любой части региона могут быть неразорвавшиеся снаряды, и призвал жителей быть особенно осторожными. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Убедительная просьба ко всем жителям и гостям Белгородской области. Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае его не трогайте, не перемещайте, не приближайтесь к нему! Отойдите на безопасное расстояние!» — написал Гладков.

Губернатор призвал помогать покинуть опасное место детям, пожилым и больным людям. Место обнаружения боеприпаса, по возможности, следует обозначить и оградить.

«Немедленно позвоните по телефону 112. В дальнейшем выполняйте указания сотрудников МВД, МЧС. Соблюдайте спокойствие и выдержку», — попросил он.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в частном секторе города нашли два неразорвавшихся снаряда после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны уже обезвредили один из них на месте. Принимают решение по второму», — отметил он.

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      Алевтина Запольская
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