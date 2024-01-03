В частном секторе Белгорода нашли два неразорвавшихся снаряда ВСУ

Мэр Белгорода Демидов: в частном секторе нашли два неразорвавшихся снаряда ВСУ

В частном секторе Белгорода нашли два неразорвавшихся снаряда после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 3 января, в своем Telegram-канале написал мэр города Валентин Демидов.

«Взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны уже обезвредили один из них на месте. Принимают решение по второму», — отметил он.

Глава города уточнил, что прилегающие территории оцеплены, для жителей опасности нет.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности. Незадолго до этого он рассказал о работе систем ПВО над Белгородским и Белгородским районом. Кроме того, 3 января в селе Солоти в Валуйском округе области 14-летняя девочка-подросток получила осколочное ранение после обстрела со стороны Украины.