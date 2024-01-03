Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 3 января 2024Россия

В частном секторе Белгорода нашли два неразорвавшихся снаряда ВСУ

Мэр Белгорода Демидов: в частном секторе нашли два неразорвавшихся снаряда ВСУ

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В частном секторе Белгорода нашли два неразорвавшихся снаряда после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 3 января, в своем Telegram-канале написал мэр города Валентин Демидов.

«Взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны уже обезвредили один из них на месте. Принимают решение по второму», — отметил он.

Глава города уточнил, что прилегающие территории оцеплены, для жителей опасности нет.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности. Незадолго до этого он рассказал о работе систем ПВО над Белгородским и Белгородским районом. Кроме того, 3 января в селе Солоти в Валуйском округе области 14-летняя девочка-подросток получила осколочное ранение после обстрела со стороны Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Губернатор сообщил о двух обстрелах Белгорода ВСУ

      В частном секторе Белгорода нашли два неразорвавшихся снаряда ВСУ

      Комбат ВСУ признал преимущество Российской армии над украинской

      Польский шахматист отказался жать руку россиянину на чемпионате мира

      Гладков назвал число остающихся в больнице раненых после обстрела Белгорода

      Россия обвинила ОБСЕ в отказе осудить удары ВСУ по Белгороду

      Интересующий «Зенит» бразильский футболист отказывался играть в России

      В небе над Москвой обнаружили ледяные иглы

      Погибшего на фронте экс-главу УМВД по Екатеринбургу отказывались брать на СВО

      В Ярославле задержали диверсантов за поджог трансформаторной подстанции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости